Прокуратура: пресс-офицер полиции Краматорска задержан на взятке
Прокуратура Донецкой области расследует уголовное дело по факту требования взятки сотрудником патрульной полиции Краматорска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
В четверг, 23 марта, был задержал исполняющий обязанности пресс-офицера управления патрульной полиции в Славянске и Краматорске после передачи ему 27 тыс грн.
Ранее к правоохранителям обратился гражданин с тем, что его знакомый, сотрудник полиции требует у него тысячу долларов взятки за возврат водительских прав, изъятых за админнарушение.
Патрульного задержали и решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч.3 ст.368 УК (получение неправомерной выгоды) и избрании ему меры пресечения.
Фото: Пресс-служба прокуратуры Донецкой области
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:30
-
вчера
19:11
-
вчера
18:34
-
вчера
17:40
-
вчера
17:24
Новости партнеров
- 46710
- 31189
- 28772
- 24244
- 22032