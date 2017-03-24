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Прокуратура: пресс-офицер полиции Краматорска задержан на взятке

24.03.2017 00:32
В прокуратуре решают вопрос об объявлении сотруднику полиции о подозрении в получении тысячи долларов взятки
Прокуратура: пресс-офицер полиции Краматорска задержан на взятке
Фото: прокуратура Донецкой области

Прокуратура Донецкой области расследует уголовное дело по факту требования взятки сотрудником патрульной полиции Краматорска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. 

В четверг, 23 марта, был задержал исполняющий обязанности пресс-офицера управления патрульной полиции в Славянске и Краматорске после передачи ему 27 тыс грн.

Ранее к правоохранителям обратился гражданин с тем, что его знакомый, сотрудник полиции требует у него тысячу долларов взятки за возврат водительских прав, изъятых за админнарушение. 

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Патрульного задержали и решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч.3 ст.368 УК (получение неправомерной выгоды) и избрании ему меры пресечения.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Донецкой области

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ЛIГАБiзнесIнформ
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