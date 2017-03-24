Что происходит в Балаклее: спасатели сообщили детали
В Балаклее по состоянию на 07:00 на территории военного арсенала наблюдаются взрывы разной интенсивности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
С возможной зоны поражения были эвакуированы около 20 тысяч человек.
"Открыты эвакуационные пункты, организовано питание, подвоз воды и медицинское обеспечение, продолжаются эвакуационные мероприятия. Приостановлена работа потенциально опасных объектов", - отметили в ГСЧС.
Сотрудники национальной полиции проводят патрулирование улиц с обеспечением правопорядка и охраны домов эвакуированных лиц.
По информации Министерства здравоохранения вследствие чрезвычайной ситуации пострадал один человек, который госпитализирован в больницу Харькова.
"Временно приостановлено движение поездов через станцию Балаклея и автомобильного транспорта. Введен запрет на использование воздушного пространства в радиусе 40 км от места происшествия", - подчеркнули в пресс-службе.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечена одна тысяча 302 человека и 210 единиц техники, в том числе от ГСЧС 362 человека личного состава и около 90 единиц специальной и пожарной техники, девять пиротехнических расчетов.
"Приведены в готовность резервные силы и средства. На железнодорожной станции Шебелинка дежурит два пожарных поезда", - добавили в ГСЧС.
23 марта на складах воинской части около Балаклеи Харьковской области начался пожар, сопровождающийся взрывами и разлетом снарядов.
В Балаклее усилили охрану порядка во избежание мародерства.
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