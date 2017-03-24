В Хмельницкой области четырехлетний мальчик утонул в пруду

Признаков насильственной смерти на ребенке не обнаружено, но для официального установления причин смерти тело направили на судмедэкспертизу

В селе Летава Чемеровецкого района Хмельницкой области четырехлетний мальчик утонул в пруду. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

Мальчик еще утром, взяв собаку, пошел на улицу гулять. Когда ребенок через определенное время не вернулся домой, мать вместе с соседями начала его искать, однако поиски не дали желаемых результатов. Тогда 22 марта около 16:45 женщина обратилась с заявлением в полицию.

На поиски ребенка был задействован практически весь личный состав отделения полиции, а также представители других служб. Вблизи местного пруда правоохранители нашли детскую шапку и шлепанец, но самого мальчика нигде не было.

Утром следующего дня тело ребенка обнаружили в том же пруду.

Признаков насильственной смерти на нем не обнаружено, но для официального установления причин смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

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