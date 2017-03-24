Взрывов в Балаклее стало меньше, военные начали разминирование

По состоянию на утро 24 марта на горящем артиллерийском арсенале под Харьковом что-то взрывается раз в 10-20 минут, а не постоянно, как вчера

Интенсивность взрывов на артиллерийских складах Минобороны под Балаклеей в Харьковской области по состоянию на 08:00 утра 24 марта значительно снизилась - вероятно, выгорела основная часть хранилищ наземного размещения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, также информацию подтверждает военный источник LIGA.net на месте событий.

"Сегодня утром была проведена авиаразведка местности для обнаружения очагов пожара. Также проведена инженерная разведка", - отметили в Минобороны.

На месте происшествия работают инженерно-саперные подразделения Вооруженных Сил Украины. Специалисты при помощи пожарных танков и других типов техники начали тушение отдельных очагов горения и разминирование прилегающей к площадкам с вооружением территории.

Также, уточнили в ведомстве, саперы ВСУ готовы начать разминирование территории складов.

Смотрите также: Мощный взрыв в Балаклее попал в прямой эфир телеканала - видео

23 марта 2017 года около 02:46 ночи на оружейных складах воинской части А1352 около города Балаклея в Харьковской области начался пожар, взрываются и разлетаются снаряды. Военная прокуратура и Минобороны говорят о диверсии. Из близлежащей жилой застройки были эвакуированы люди (около 20 тысяч человек), город от мародеров охраняют около 600 нацгвардейцев.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.