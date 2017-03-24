Из-за взрывов в Балаклее погибла местная жительница
Взрывы на артиллерийском арсенале под Харьковом привели к гибели пожилой женщины в одном из домов в Балаклее. Об этом в своем выступлении перед парламентариями и правительством в Верховной Раде сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.
"Поздно вечером в ходе обследования жилого сектора под разрушенными конструкциями здания найдена погибшая женщина 1951 года рождения", - сказал он.
Также со ссылкой на данные Минздара Чечеткин сообщил, что в результате попадания снаряда со складов в дом осколочное ранение головы получила женщина 1962 года рождения.
По словам главы ГСЧС, взрывные волны от детонации складов и осколки боеприпасов повредили частные и многоквартирные дома, здание школы, ж/д станции и цеха молокозавода.
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23 марта 2017 года около 02:46 ночи на оружейных складах воинской части А1352 около города Балаклея в Харьковской области начался пожар, взрываются и разлетаются снаряды. Военная прокуратура и Минобороны говорят о диверсии. Из близлежащей жилой застройки были эвакуированы люди (около 20 тысяч человек), город от мародеров охраняют около 600 нацгвардейцев.
По состоянию на утро 24 марта взрывов в Балаклее стало меньше, военные начали разминирование прилегающей территории.
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