Из-за взрывов в Балаклее погибла местная жительница

В разрушенном из-за разлетающихся с горящих складов снарядов доме спасатели нашли тело пожилой женщины, рассказал в отчете в парламенте глава ГСЧС

Взрывы на артиллерийском арсенале под Харьковом привели к гибели пожилой женщины в одном из домов в Балаклее. Об этом в своем выступлении перед парламентариями и правительством в Верховной Раде сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

"Поздно вечером в ходе обследования жилого сектора под разрушенными конструкциями здания найдена погибшая женщина 1951 года рождения", - сказал он.

Также со ссылкой на данные Минздара Чечеткин сообщил, что в результате попадания снаряда со складов в дом осколочное ранение головы получила женщина 1962 года рождения.

По словам главы ГСЧС, взрывные волны от детонации складов и осколки боеприпасов повредили частные и многоквартирные дома, здание школы, ж/д станции и цеха молокозавода.

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