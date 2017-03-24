USD:  26.85  27.15   EUR:  28.74  29.40  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Из-за взрывов в Балаклее погибла местная жительница

24.03.2017 10:46
В разрушенном из-за разлетающихся с горящих складов снарядов доме спасатели нашли тело пожилой женщины, рассказал в отчете в парламенте глава ГСЧС
Из-за взрывов в Балаклее погибла местная жительница
Фото: пресс-служба ГСЧС

Взрывы на артиллерийском арсенале под Харьковом привели к гибели пожилой женщины в одном из домов в Балаклее. Об этом в своем выступлении перед парламентариями и правительством в Верховной Раде сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

"Поздно вечером в ходе обследования жилого сектора под разрушенными конструкциями здания найдена погибшая женщина 1951 года рождения", - сказал он.

Также со ссылкой на данные Минздара Чечеткин сообщил, что в результате попадания снаряда со складов в дом осколочное ранение головы получила женщина 1962 года рождения.

По словам главы ГСЧС, взрывные волны от детонации складов и осколки боеприпасов повредили частные и многоквартирные дома, здание школы, ж/д станции и цеха молокозавода.

Смотрите также: Мощный взрыв в Балаклее попал в прямой эфир телеканала - видео

23 марта 2017 года около 02:46 ночи на оружейных складах воинской части А1352 около города Балаклея в Харьковской области начался пожар, взрываются и разлетаются снаряды. Военная прокуратура и Минобороны говорят о диверсии. Из близлежащей жилой застройки были эвакуированы люди (около 20 тысяч человек), город от мародеров охраняют около 600 нацгвардейцев.

По состоянию на утро 24 марта взрывов в Балаклее стало меньше, военные начали разминирование прилегающей территории.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 