Взрывы в Балаклее: Матиос назвал риски в ликвидации пожара

Главный военный прокурор прокомментировал сроки ликвидации пожара в военной части в Балаклее

Главный военный прокурор Анатолий Матиос объяснил, что загасить место пожара на военной части в Балаклее можно и в течение семи дней, если начнет уменьшаться количество взрывов. Об этом он сказал сегодня журналистам во Львове.

"Загасить мы можем все. Можем и быстрее. Вопрос, чтобы не было факта случайности, если осколки разлетятся, чтобы не зацепило какую-то другую площадку хранения, чтобы не было эксцессов", - сказал Матиос.

По его словам, если начнет уменьшаться количество взрывов, то специальная техника сможет погасить пожар.

"Это возможно до семи дней. Но, чтобы не было факта случайности, когда взрыв или разлет осколков зацепили бы те боеприпасы, которые находятся не рядом, ведь снаряды разрываются и могут лететь(до нескольких километров, -ред)", - уточнил Матиос.

Он подчеркнул, что соответствующие службы делают все для того, чтобы было меньше катастрофических последствий.

"Организовано все, что необходимо для эвакуированных людей, силы Нацполиции жестко установили контроль патрулирования. Ситуация абсолютно контролируемая", - отметил Матиос.

Он попросил СМИ не нагнетать ситуацию относительно загрязнения атмосферы.

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Отвечая на вопрос, куда направлены взрывы в настоящее время, Матиос сказал: "Это неконтролируемый процесс".

Главный военный прокурор подчеркнул, что удалось не допустить ни одной жертвы, учитывая то, что в части был достаточно большой контингент военных.

24 марта сообщалось, что в Балаклее по состоянию на 07:00 на территории военного арсенала наблюдаются взрывы разной интенсивности.

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