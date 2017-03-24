В Киеве ревизор ГФС задержан на взятке в 270 тыс грн: фото
Сегодня, 24 марта, был задержан главный государственный ревизор-инспектор Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве после получения неправомерной выгоды в сумме 270 тыс грн. Об этом сообщило управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
Ревизор требовал и получил от предприятия "вознаграждение" в сумме 270 тыс. грн за содействие в проведении внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности и отражение в акте проверки нарушений налогового законодательства, которые влекут за собой наложение минимальных финансовых санкций.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды.
Фото: facebook.com/arsen.avakov
Санкция вышеупомянутой статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
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2 марта сотрудники НАБУ и САП провели обыски в здании Государственной фискальной службы, а вечером того же дня объявили о подозрении главе ГФС Насирову.
3 марта Кабинет министров принял решение отстранить его от обязанностей главы ГФС.
7 марта судья Соломенского суда Киева Александр Бобровник принял решение отправить Насирова под арест с правом внесения залога в размере 100 млн гривень.
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