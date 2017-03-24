В Киеве ревизор ГФС задержан на взятке в 270 тыс грн: фото

Ревизор потребовал от руководства предприятия деньги за то, чтобы отразить в отчете проверки только нарушения, позволяющие минимизировать штрафы

Сегодня, 24 марта, был задержан главный государственный ревизор-инспектор Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве после получения неправомерной выгоды в сумме 270 тыс грн. Об этом сообщило управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Ревизор требовал и получил от предприятия "вознаграждение" в сумме 270 тыс. грн за содействие в проведении внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности и отражение в акте проверки нарушений налогового законодательства, которые влекут за собой наложение минимальных финансовых санкций.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды.





Фото: facebook.com/arsen.avakov

Санкция вышеупомянутой статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

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2 марта сотрудники НАБУ и САП провели обыски в здании Государственной фискальной службы, а вечером того же дня объявили о подозрении главе ГФС Насирову.

3 марта Кабинет министров принял решение отстранить его от обязанностей главы ГФС.

7 марта судья Соломенского суда Киева Александр Бобровник принял решение отправить Насирова под арест с правом внесения залога в размере 100 млн гривень.