В Белой Церкви ребенок застрял в конструкции карусели: фото

Семилетний мальчик, играя на неработающем аттракционе Сюрприз, попал ногой между деревянных досок конструкции

В Александрийском парке им. Шевченко города Белая Церковь в одной из конструкций карусели у ребенка застряла нога, пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области.

23 марта в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о том, что в Александрийском парке им. Шевченко мальчик нуждается в помощи.

По прибытии на место спасатели установили, что семилетний мальчик, играя на неработающем аттракционе Сюрприз, попал ногой между деревянных досок конструкции.





Самостоятельно выбраться ребенок не смог. С помощью шанцевого инструмента мальчика успешно и безболезненно освободили. Обошлось без травм.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.