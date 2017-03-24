USD:  26.93  27.21   EUR:  28.78  29.43  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Взрывы в Балаклее: в НАТО получили запрос о помощи от Украины

24.03.2017 16:45
Пожар на складах воинской части около Балаклеи Харьковской области начался ночью 23 марта
Взрывы в Балаклее: в НАТО получили запрос о помощи от Украины
Фото: пресс-служба ГСЧС

В НАТО получили от Украины запрос о предоставлении помощи в ликвидации пожара на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области. Об этом говорится в сообщении на сайте Альянса.

"В соответствии с указанными процедурами НАТО получил сегодня, 24 марта 2017 года, просьбу о помощи", - говорится в сообщении. 

23 марта 2017 года президент Петр Порошенко поручил срочно привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования складов воинских частей в Балаклее.

Читайте также: Что происходит в Балаклее: спасатели сообщили детали

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 