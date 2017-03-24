Взрывы в Балаклее: в НАТО получили запрос о помощи от Украины

Пожар на складах воинской части около Балаклеи Харьковской области начался ночью 23 марта

В НАТО получили от Украины запрос о предоставлении помощи в ликвидации пожара на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области. Об этом говорится в сообщении на сайте Альянса.

"В соответствии с указанными процедурами НАТО получил сегодня, 24 марта 2017 года, просьбу о помощи", - говорится в сообщении.

23 марта 2017 года президент Петр Порошенко поручил срочно привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования складов воинских частей в Балаклее.

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