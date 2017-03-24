В результате взрывов в Балаклее повреждены 23 здания

Параллельно с ревизией зданий специалисты занимаются разминированием территорий от снарядов, полностью разминированы 4 из 9 поселков

По меньшей мере, 23 объекта жилищной и социальной сферы повреждены в результате взрывов на складе боеприпасов в Балаклее. Об этом сообщила председатель Харьковской госадминистрации Юлия Светличная во время брифинга руководства штаба по вопросам ликвидации последствий событий в Балаклее, сообщает Укринформ.

"На сегодняшний день мы насчитали уже 23 объекта с разной степенью повреждения. Объектов, безусловно, будет больше", - сказала Светличная.

Она отметила, что по предварительной договоренности, Кабмин выделит из резервного фонда средства на восстановление поврежденной инфраструктуры.

Светличная также отметила, что параллельно с ревизией зданий специалисты занимаются разминированием территорий от снарядов.

"На сегодняшний день полностью разминированы 4 из 9 поселков. Сейчас в них восстанавливается электро- и газоснабжение", - сказала она.

23 марта 2017 года около 02:46 ночи на оружейных складах воинской части А1352 около города Балаклея в Харьковской области начался пожар, взрываются и разлетаются снаряды. Военная прокуратура и Минобороны говорят о диверсии. Из близлежащей жилой застройки были эвакуированылюди (около 20 тысяч человек), город от мародеров охраняют около 600 нацгвардейцев.

Сегодня, 24 марта, заместитель министра обороны Игорь Павловский сообщил, что пожар на арсенале в Балаклее Харьковской области погашен, последствия пожара продолжают ликвидировать.

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