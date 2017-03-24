В Одессе НАБУ проводит обыски по делу о продаже завода

Речь идет о продаже мэрии Одессы административного здания по завышенным ценам, отметили в Национальном антикоррупционном бюро

В пятницу, 24 марта, детективы Нацантикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Спецантикоррупционной прокуратуры проводят ряд обысков в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В НАБУ пояснили, что речь идет о продаже мэрии Одессы административного здания по завышенным ценам.

Детективы Бюро установили, что здание завода "Краян", входящее в состав имущественного комплекса госпредприятия, в начале 2016 года было продано за 11 млн грн.

В августе 2016 зданию предоставлено отдельный адрес и продано за 4 млн грн. "В то же время в сентябре этого же года новый владелец предложил это здание Одесской мэрии уже за 185 млн грн. Операция по купле-продаже состоялась в декабре 2016 года", - рассказали в НАБУ.

В Бюро отметили, что обнаружение признаков преступления стало возможным благодаря активной гражданской позиции жителей Одессы, народных депутатов, а также общественных организаций. Сейчас средства на счетах общества, от имени которого ​​здание продавалось по завышенной цене, заблокированы.

Досудебное расследование по данным фактам детективы НАБУ начали в ноябре прошлого года. Сейчас следственные действия продолжаются, подчеркнули в Бюро.

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