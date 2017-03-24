USD:  26.93  27.21   EUR:  28.78  29.43  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Одессе НАБУ проводит обыски по делу о продаже завода

24.03.2017 20:56
Речь идет о продаже мэрии Одессы административного здания по завышенным ценам, отметили в Национальном антикоррупционном бюро
В Одессе НАБУ проводит обыски по делу о продаже завода

В пятницу, 24 марта, детективы Нацантикоррупционного бюро  под процессуальным руководством прокуроров Спецантикоррупционной прокуратуры проводят ряд обысков в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В НАБУ пояснили, что речь идет о продаже мэрии Одессы административного здания по завышенным ценам.

Детективы Бюро установили, что здание завода "Краян", входящее в состав имущественного комплекса госпредприятия, в начале 2016 года было продано за 11 млн грн.

В августе 2016 зданию предоставлено отдельный адрес и продано за 4 млн грн. "В то же время в сентябре этого же года новый владелец предложил это здание Одесской мэрии уже за 185 млн грн. Операция по купле-продаже состоялась в декабре 2016 года", - рассказали в НАБУ.

В Бюро отметили, что обнаружение признаков преступления стало возможным благодаря активной гражданской позиции жителей Одессы, народных депутатов, а также общественных организаций. Сейчас средства на счетах общества, от имени которого ​​здание продавалось по завышенной цене, заблокированы.

Досудебное расследование по данным фактам детективы НАБУ начали в ноябре прошлого года. Сейчас следственные действия продолжаются, подчеркнули в Бюро.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 