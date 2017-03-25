СБУ нашла в зоне АТО еще один схрон с оружием производства РФ
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с оружием российского производства в районе проведения АТО. Тайник размещался в одном из заброшенных домов в поселке Зайцево Бухмутского района Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники изъяли из схрона гранатометный выстрел ОГ-7В 2014 года выпуска российского производства и пороховой заряд к нему. Также были обнаружены 26 125 мм танковых выстрелов ОФ26, почти 130 гранатометных выстрелов СПГ-9 Копье, РГД и ОГ-9.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
"Изъятые боеприпасы российского производства добавлены к доказательствам участия РФ в вооруженном конфликте на востоке Украины. Продолжаются соответствующие процессуальные действия", - сообщает также пресс-служба ведомства.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
18 марта в Донецкой области сотрудники СБУ совместно с военнослужащими ВСУ изъяли военные средства поражения и снаряжение российского производства.
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