В Балаклее возобновились взрывы на складах: 1 человек погиб
В городе Балаклея Харьковской области снова зафиксированы взрывы разной интенсивности на оружейных складах. Интервал между взрывами составляет около 5 минут. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По информации медиков, ранены два человек, еще один - погиб.
Газоснабжение в город перекрыто. Перекрыто также движение по железнодорожным путям. В прилегающих к месту происшествиях районах перекрыто автомобильное движение.
Полиция установила 14 блокпостов для отвода транспорта в зону эвакуации.
Закрыто воздушное пространство на расстоянии 40 км от места происшествия.
Ранее в Минобороны сообщили, что пожар на арсенале в Балаклее Харьковской области погашен, последствия пожара продолжают ликвидировать.
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