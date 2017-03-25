В Балаклее возобновились взрывы на складах: 1 человек погиб

Один человек погиб, двое - ранены. Интервалы между взрывами разной интенсивности составляют около 5 минут

В городе Балаклея Харьковской области снова зафиксированы взрывы разной интенсивности на оружейных складах. Интервал между взрывами составляет около 5 минут. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации медиков, ранены два человек, еще один - погиб.

Газоснабжение в город перекрыто. Перекрыто также движение по железнодорожным путям. В прилегающих к месту происшествиях районах перекрыто автомобильное движение.

Полиция установила 14 блокпостов для отвода транспорта в зону эвакуации.

Закрыто воздушное пространство на расстоянии 40 км от места происшествия.

Ранее в Минобороны сообщили, что пожар на арсенале в Балаклее Харьковской области погашен, последствия пожара продолжают ликвидировать.

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