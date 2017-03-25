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Сутки в АТО: погибли двое украинских военных

25.03.2017 07:00
На всех направлениях боевики открывали огонь из минометов, гранатометов и пулеметов
Сутки в АТО: погибли двое украинских военных

За прошлые сутки боевики 78 раз обстреляли позиции ВСУ. Двое украинских военных погибли, двое - ранены. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении под огонь 152-мм артиллерийских систем боевиков попали позиции сил АТО около поселка Зайцево. Из 120-мм минометов террористы обстреляли опорные пункты ВСУ вблизи Майорского, Авдеевки, Верхнеторецкого, а из 82-мм минометов - вблизи Авдеевки, Троицкого, шахты Бутовки, Верхнеторецкого, Новоселовки Второй. 

Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали позиции ВСУ возле Авдеевки, Песок, Невельского, Луганского. 

По шахте Бутовке огонь вел танк.

На мариупольском направлении позиции под Широкиным и Водяным террористы обстреливали из 120-мм и 82-мм минометов. Из гранатометов и пулеметов велся огонь вблизи Водяного, Гнутово, Широкино и Талаковки. 

Морских пехотинцев под Водяным обстреливал снайпер.

На луганском направлении по позициям около Новозвановки боевики вели огонь из 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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