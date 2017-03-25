В Балаклее продолжаются одиночные взрывы боеприпасов - ГСЧС
На арсенале в Балаклее происходят одиночные взрывы боеприпасов разной интенсивности. Об этом сообщает ГСЧС по состоянию на 7:00 субботы, 25 марта.
Ликвидируют очаги возгорания два пожарных танка Минобороны, три машины ГСЧС подвозят воду.
В зоне ЧП приостановили работу всех потенциально опасных объектов и движение по железнодорожной станции Балаклея. Закрыто воздушное пространство в радиусе 40 км.
Улицы патрулирует полиция, установлены 14 блокпостов.
В пятницу, 24 марта, ликвидировали четыре пожара. С начала работ сотрудники ГСЧС изъяли 275 взрывоопасных объектов.
24 марта в Минобороны сообщили, что пожар на арсенале в Балаклее Харьковской области погашен, последствия пожара продолжают ликвидировать. Ночью 25 марта снова зафиксированы взрывы разной интенсивности.
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