В Балаклее разрушены пять частных домов, повреждены 243 здания

По словам вице-премьера Зубко, организована выдача населению стройматериалов для проведения первичного ремонта поврежденных домов

В результате взрывов на складах боеприпасов разрушены пять частных домов, повреждены 243 здания: 117 многоквартирных и 87 частных домов, 12 объектов социальной сферы и 22 объекта инфраструктуры и промышленности. Об этом сообщил вице-премьер, министр регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко в Facebook.

"Продолжается комиссионное обследование зданий. Выявлены пять разрушенных частных жилых домов. Подверглись повреждениям различной степени 243 здания, в том числе 117 многоквартирных домов, 87 частных домов, 12 объектов социальной сферы, 22 объекта инфраструктуры и промышленности. Проводится оценка объемов повреждений и разрушений указанных зданий", - написал Зубко.

По его словам, организована выдача населению стройматериалов для проведения первичного ремонта поврежденных зданий (пленка, шифер, гвозди, кирпич и изделия из древесины).

Продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения и газоснабжения Балаклеи и района.

Для жителей наиболее пострадавших микрорайонов организовано горячее питание и раздача продуктовых наборов.

Национальная полиция проводит оценку ущерба из-за взрывов на складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области для выделения местным жителям компенсации от государства.

"В Балаклею из Харькова отправились 35 следователей и 30 оперативных работников полиции... Нужно определить степень нанесенного населению ущерба, чтобы люди как можно скорее получили материальные компенсации от государства. Для ускорения процесса фиксации будут привлечены группы реагирования патрульной полиции", - сказано в сообщении Нацполиции.

Читайте также: Взрывы в Балаклее: новые подробности и детали диверсии

Ранее сообщалось, что пиротехники обезвредили 820 взрывоопасных предметов в ходе разминирования Балаклеи и близлежащих сел.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.