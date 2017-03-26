Под Краматорском разбился военный вертолет - штаб АТО
Неподалеку Краматорска Донецкой области потерпел крушение военный вертолет Ми-2. Об этом сообщает пресс-центр АТО.
По предварительным данным, вертолет разбился из-за столкновения с линией электропередач.
"В районе населенного пункта Малиновка, недалеко Краматорска, разбился военный вертолет Ми-2. По предварительной версии, падение воздушного судна произошло в результате столкновения с линией электропередач", - сказано в сообщении.
Сейчас для выяснения причин происшествия и эвакуации погибших членов экипажа, на месте падения работают дежурные силы поисково-спасательного обеспечения и группа офицеров штаба АТО.
Данные о количестве погибших и пострадавших отсутствуют.
По факту падения вертолета назначено расследование, отметили в штабе.
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