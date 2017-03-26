В Ивано-Франковской области перевернулся автобус с паломниками

10 человек травмированы в результате дорожного происшествия в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области опрокинулся автобус Неоплан 116N. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, в результате травмировались 10 человек, пятеро из которых госпитализированы.



Вчера, 25 марта, около 16:00 58-летний житель Ивано-Франковска, управляя пассажирским автобусом, на подъеме к Гошевскому монастырю не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением, вследствие чего автобус начал катиться задним ходом и столкнулся с вспомогательной опорой электроопоры, находившейся справа от проезжей части дороги.



"После этого Неоплан с паломниками из Тисменицкого района перевернулся на левую сторону. В результате дорожно-транспортного происшествия 10 человек, в том числе 13-летний мальчик и 12-летняя девочка, получили телесные повреждения. Пострадавшего подростка, а также четырех женщин в возрасте 90, 80, 60 и 58 лет доставили в больницу с травмами различной тяжести", - сообщает Нацполиция.

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