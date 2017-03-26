В Одессе обрушилась часть жилого дома: фото

В Одессе на улице Екатерининская произошло обрушение части дома. На место были отправлены спасатели. Никто не пострадал

В воскресенье, 26 марта, в центре Одессы произошло обрушение фасада жилого четырехэтажного дома. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Одесской области.

По данным ГСЧС, обрушение части дома на улице Екатерининская произошло утром, 10:00. На место были отправлены спасатели.

Установлено, что на верхнем этаже четырехэтажного жилого дома произошло обрушение фрагментов карниза и повреждена часть балкона на площади примерно 20 кв. м.

Опасный участок был огорожен для проведения аварийно-спасательных работ. Спасатели с использованием механических лестниц сняли с крыши и балкона потенциально опасные фрагменты конструкции.













Погибших и пострадавших нет, отметили в ГСЧС. К ликвидации последствий происшествия привлекалось 15 спасателей.

Фото: ГСЧС

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