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В Киеве прошла акция в поддержку протестов в Беларуси: фото

26.03.2017 20:24
По данным журналистов, около 50 человек с плакатами пришли поддержать белорусов под посольство Беларуси в Киеве
В Киеве прошла акция в поддержку протестов в Беларуси: фото
Фото: hromadske.ua

В воскресенье, 26 марта, под посольством Беларуси в Киеве прошла акция протеста против задержаний людей в Минске. Об этом сообщает hromadske.ua.

По данным журналистов, около 50 человек с плакатами пришли поддержать задержанных. Люди держали в руках плакаты с надписями "Живе Беларусь", "За нашу и вашу свободу". Митингующие скандировали "Свобода, равенство, глобальная солидарность".

На акции присутствовали представители правозащитной организации Amnesty International, "Крым SOS", а также граждане Беларуси, которые сейчас живут в Киеве.

"Вчера задержали Женю Андриюк, которая работает в "Крым SOS". Сейчас очень важна солидарность ", - сказала координатор движения Тамила Ташева.



Вчера по всей Беларуси прошли акции оппозиции ко Дню Воли. В этот день 99 лет назад была провозглашена Белорусская Народная Республика. Этот праздник не отмечается в стране на официальном уровне.

В ходе акций протеста в Минске силовики задержали сотни людей, которые вышли на акции ко Дню Воли, а также против декрета президента Александра Лукашенко.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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