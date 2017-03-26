В Балаклее завершено разминирование территории и подключен свет

По словам главы Харьковской облгосадминистрации, в Балаклее на месте ЧП завершено разминирование, в городе также восстановлено электроснабжение

В Балаклее Харьковской области завершено разминирование, также в городе восстановлено электроснабжение. Об этом у себя в Facebook сообщила глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

"Разминирование в Балаклее и населенных пунктах Балаклейского района завершено. Всего было изъято около 1 тыс взрывоопасных предметов", - написала она.

Светличная добавила, что в Балаклее работает комиссия по устранению последствий ЧП.

"Электроснабжение восстановлено в 95% абонентов, которые были отключены. По остальным есть серьезные разрушения энергосети, аварийные бригады работают в усиленном режиме", - отметила она.

По ее словам, возобновить газоснабжение во всех населенных пунктах района планируется в течение 2-3 дней. "Работы активно проводятся, в некоторых селах газоснабжения уже восстановлено, завтра начнется подключение города", - подчеркнула глава ОГА.

Также, по ее словам, ремонтниками уже начали работы по восстановлению поврежденных жилых зданий.

Ранее в Минобороны сообщали, что на складах боеприпасов в Балаклее остался последний очаг тления, его планируют ликвидировать в скором времени.

Ночью 23 марта на складах воинской части в Балаклее Харьковской области начался пожар, сопровождающийся взрывами и разлетом боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 20 тысяч местных жителей, в самом городе усилили охрану порядка для предотвращения мародерства.

СБУ квалифицировала инцидент как диверсию, над опасной зоной запрещены полеты, ограничено движение на дорогах.

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