USD:  26.93  27.21   EUR:  28.78  29.43  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Португалец пытался вывезти из Украины старинную саблю - ГПСУ

27.03.2017 03:58
Пограничникам заранее передали информацию, что будет попытка вывезти из страны культурную ценность
Португалец пытался вывезти из Украины старинную саблю - ГПСУ
Фото: ГПСУ

Гражданин Португалии пытался вывезти из Украины старинную саблю предварительно начала 19 века. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Саблю пытались провезти через пункт пропуска Ягодин. Водитель прятал саблю под обшивкой багажного отделения Мерседеса. 

Пограничники заранее получили информацию от СБУ, что вероятно будет попытка незаконно вывезти культурную ценность.

Португальца вместе с саблей передали Службе безопасности. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 