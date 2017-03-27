Португалец пытался вывезти из Украины старинную саблю - ГПСУ

Пограничникам заранее передали информацию, что будет попытка вывезти из страны культурную ценность

Гражданин Португалии пытался вывезти из Украины старинную саблю предварительно начала 19 века. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.



Саблю пытались провезти через пункт пропуска Ягодин. Водитель прятал саблю под обшивкой багажного отделения Мерседеса.



Пограничники заранее получили информацию от СБУ, что вероятно будет попытка незаконно вывезти культурную ценность.

Португальца вместе с саблей передали Службе безопасности.

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