Балаклею очистили от боеприпасов: фото

На технической территории арсенала наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности, отметили в ГСЧС

По состоянию на 07:00 спасатели очистили от взрывоопасных предметов территорию Балаклеи и девять населенных пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На технической территории арсенала наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности.





Для локализации и ликвидации очагов возгорания было привлечены три пожарных танка, три инженерные машины разграждения и три пожарных автомобиля, для подвоза воды - три пожарные автомобили ГСЧС.









В зоне чрезвычайной ситуации отключено газоснабжение, временно приостановлена работа потенциально опасных объектов, закрыто воздушное пространство в радиусе 40 км.









К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации были привлечены две тысячи 663 человек и 236 единиц техники, в том числе от ГСЧС 420 человек и 107 единиц техник, 15 пиротехнических расчетов (75 человек и 27 единиц техники).

26 марта сообщалось, что в Балаклее завершено разминирование, также в городе восстановлено электроснабжение.

Ночью 23 марта на складах воинской части в Балаклее Харьковской области начался пожар, сопровождающийся взрывами и разлетом боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 20 тысяч местных жителей, в самом городе усилили охрану порядка для предотвращения мародерства.

СБУ квалифицировала инцидент как диверсию, над опасной зоной запрещены полеты, ограничено движение на дорогах.

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