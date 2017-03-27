На Закарпатье неизвестный обстрелял жилой дом: фото

Злоумышленник обстрелял дом виноградовца в городе Виноградов. Пострадавших от стрельбы нет, поскольку дома никого не было

Неизвестный выстрелил в дом виноградовца. Пострадавших от стрельбы нет, поскольку дома никого не было. По данному факту открыто уголовное производство, сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Сегодня, 27 марта, около 5 часов утра в полицию позвонил житель Виноградова и сообщил, что во дворе соседа услышал звук выстрела, затем - взрыва.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили, что на доме повреждена крыша и стена возле нее. Пострадавших нет, поскольку дома никого не было.





Сейчас эксперты устанавливают орудия совершения преступления.





Фото: zk.npu.gov.ua

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УКУ - хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия.

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