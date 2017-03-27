Под Киевом по подозрению во взяточничестве задержан полицейский
В Борисполе по подозрению во взяточничестве задержан заместитель начальника одного из следственных отделов полиции Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Правоохранитель был задержан вчера, 26 марта, совместными усилиями следователей столичной прокуратуры и сотрудников СБУ и Нацполиции.
Как утверждают в прокуратуре, 30 тысяч гривень взятки следователь якобы требовал от двух граждан за непривлечение к уголовной ответственности и закрытие уголовного производства. Передача денежных средств якобы состоялась неподалеку от места службы полицейского, где он и был задержан.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
В настоящее время правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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24 марта 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о задержании главы Госгеокадастра Луганской области по подозрению в получении взятки в размере 40 тысяч гривень.
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