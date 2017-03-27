Пожар в Балаклее: 12 тысяч жителей вернулись домой

Президенту Украины доложили оперативную информацию о ликвидации последствий пожара на складах боеприпасов в Балаклее

В понедельник утром, 27 марта, в Балаклею Харьковской области вернулись 12 тысяч местных жителей, работы по разминированию территории продолжаются. Об этом президенту Петру Порошенко доложило территориальное командование Нацгвардии, передает пресс-служба президента.

"По состоянию на утро понедельника в город вернулись 12 тысяч местных жителей. Работы по разминированию территории продолжаются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 07:00 спасатели очистили от взрывоопасных предметов территорию всей Балаклеи и девяти населенных пунктов, попавших в зону ЧП.

Ночью 23 марта на складах воинской части в Балаклее Харьковской области начался пожар, сопровождающийся взрывами и разлетом боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 20 тысяч местных жителей, в самом городе усилили охрану порядка для предотвращения мародерства.

СБУ квалифицировала инцидент как диверсию, над опасной зоной запрещены полеты, ограничено движение на дорогах.

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