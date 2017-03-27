На Светлодарской дуге от подрыва на фугасе погибли двое военных
Сегодня, 27 марта, при подрыве на фугасе в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны погибли двое бойцов Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает штаб АТО в Facebook.
"По предварительной информации, во время выполнения задач в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли двое военнослужащих одной из механизированных бригад, подразделение которой расположено недалеко от населенного пункта Новолуганское в Донецкой области", - говорится в сообщении.
В штабе АТО уточнили, что обстоятельства трагического инцидента выясняются.
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23 декабря 2016 года Вооруженные Силы Украины, в частности подразделения 54-й ОМБр, подвинули линию фронта в серой зоне на Светлодарской дуге, установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при прямой поддержке РФ некоторые районы Донецкой и Луганской областей. Обе структуры созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают пополнение наемниками, кадровыми офицерами, инструкторами, а также тяжелую боевую технику, оружие, боеприпасы и топливо. В феврале 2017 года Кремль признал "документы", которые выдают террористы ДНР и ЛНР.
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