На Светлодарской дуге от подрыва на фугасе погибли двое военных

В ходе выполнения боевых задач рядом с военнослужащими мехбригады сработало неизвестное взрывное устройство. Двое бойцов сил АТО не выжили.

Сегодня, 27 марта, при подрыве на фугасе в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны погибли двое бойцов Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает штаб АТО в Facebook.

"По предварительной информации, во время выполнения задач в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли двое военнослужащих одной из механизированных бригад, подразделение которой расположено недалеко от населенного пункта Новолуганское в Донецкой области", - говорится в сообщении.

В штабе АТО уточнили, что обстоятельства трагического инцидента выясняются.

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23 декабря 2016 года Вооруженные Силы Украины, в частности подразделения 54-й ОМБр, подвинули линию фронта в серой зоне на Светлодарской дуге, установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при прямой поддержке РФ некоторые районы Донецкой и Луганской областей. Обе структуры созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают пополнение наемниками, кадровыми офицерами, инструкторами, а также тяжелую боевую технику, оружие, боеприпасы и топливо. В феврале 2017 года Кремль признал "документы", которые выдают террористы ДНР и ЛНР.

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