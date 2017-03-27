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На Светлодарской дуге от подрыва на фугасе погибли двое военных

27.03.2017 16:24
В ходе выполнения боевых задач рядом с военнослужащими мехбригады сработало неизвестное взрывное устройство. Двое бойцов сил АТО не выжили.
На Светлодарской дуге от подрыва на фугасе погибли двое военных
Скриншот из видеозаписи

Сегодня, 27 марта, при подрыве на фугасе в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны погибли двое бойцов Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает штаб АТО в Facebook.

"По предварительной информации, во время выполнения задач в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли двое военнослужащих одной из механизированных бригад, подразделение которой расположено недалеко от населенного пункта Новолуганское в Донецкой области", - говорится в сообщении.

В штабе АТО уточнили, что обстоятельства трагического инцидента выясняются.

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23 декабря 2016 года Вооруженные Силы Украины, в частности подразделения 54-й ОМБр, подвинули линию фронта в серой зоне на Светлодарской дуге, установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при прямой поддержке РФ некоторые районы Донецкой и Луганской областей. Обе структуры созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают пополнение наемниками, кадровыми офицерами, инструкторами, а также тяжелую боевую технику, оружие, боеприпасы и топливо. В феврале 2017 года Кремль признал "документы", которые выдают террористы ДНР и ЛНР.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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