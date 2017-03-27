Трагедия Ил-76: генерала Назарова приговорили к семи годам тюрьмы

Суд признал бездеятельность и служебную халатность в действиях Виктора Назарова, которая привела к гибели в Луганском аэропорту 49 украинских военных

Генерал-майора Виктора Назарова приговорили к семи годам лишения свободы по делу о катастрофе Ил-76, сбитого боевиками под Луганским аэропортом в 2014 году. Об этом сообщает Hromadske.ua.

Соответствующий приговор вынес судья Павлоградского городского районного суда.

Суд признал бездеятельность и служебную халатность в действиях Назарова, которая привела к гибели 49 украинских военных.

При этом суд не лишил Назарова звания генерал-майора, учитывая, что он ранее не был судим и имеет положительную характеристику по месту службы.

Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны. Размер компенсации - по 500 тысяч гривень в пользу родственников погибших. Отмечается, что деньги получат только самые близкие родственники.

Обвинение просило для Назаова восемь лет тюрьмы.

14 июня 2014 года террористы сбили украинский военно-транспортный самолет Ил-76 при заходе на посадку в аэропорту Луганска. На борту самолета находились девять членов экипажа и 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады. Все они погибли.



Виктор Назаров на момент трагедии был заместителем начальника Генштаба ВСУ, исполняющим обязанности начальника штаба АТО. Его обвиняют в служебной халатности, которая привела к трагедии с самолетом Ил-76.

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