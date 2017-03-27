В Днепре раненого бойца АТО хирурги оперировали вместе с саперами

В ногу военного попал выстрел противотанкового гранатомета, однако не разорвался и застрял в ней

В больницу Днепра за выходные были госпитализированы 11 бойцов АТО, трое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, передает ТСН.

По словам Рыженко, трое бойцов имеют крайне тяжелые ранения, полученные в живот и в голову. Сейчас все они находятся в отделении реанимации.

Также известно, что среди раненых военных и боец, которого военным хирургам пришлось оперировать вместе с саперами. В ногу бойца попал выстрел противотанкового гранатомета, но не разорвался и застрял в ней. Сегодня его повторно прооперировали в военном госпитале Днепра.

Кроме него, сюда за выходные доставили еще девятерых раненых в зоне АТО. Сейчас их жизнь вне опасности.

Также 19-летнему бойцу возле Водяного снайпер попал в ухо, пуля прошла сквозь голову и выбила глаз. Его чудом спасли.

Еще один - 26-летний солдат получил пулевое ранение в живот возле Авдеевки. Он понемногу восстанавливается.

В самом тяжелом состоянии находится - 37-летний командир роты Нацгвардии. За его жизнь сейчас борются хирурги. "Есть гематома, отлом тазовой кости, множество инородных тел еще осталось. Будем стараться делать все возможное, чтобы спасти ему жизнь, восстановить работу кишечника, потому что несколько пуль его изрешетили. Есть угроза жизни", - рассказал Рыженко.

За минувшие сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, восемь получили ранения.

27 марта при подрыве на фугасе в зоне АТО погибли двое бойцов ВСУ.

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