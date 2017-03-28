Ситуация в Балаклее: в город вернулись все эвакуированные жители

По состоянию на 07:00 28 марта пожаров в городе и близлежащих населенных пунктах в результате взрывов боеприпасов не наблюдалось, отмечают в ГСЧС

В пострадавшую от взрывов на артиллерийских складах Балаклею из временных эвакуационных пунктов перемещены все ранее эвакуированные жители города. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.



Согласно сообщению, по состоянию на 07:00 28 марта 2017 года пожаров в городе и близлежащих населенных пунктах в результате взрывов боеприпасов не наблюдалось.



"Территория Балаклеи и близлежащих населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации очищена от взрывоопасных предметов", - отметили в ГСЧС.



Также возобновлено энергоснабжение пострадавших населенных пунктов. В то же время в село Яковенково электричество подается по временной схеме с помощью двух электростанций ГСЧС. На 50% возобновлено газоснабжение Балаклеи, добавили в Службе.



"В штаб по ЧС поступило 408 заявок о выявлении боеприпасов, в частности 27 марта - 45 заявок… Всего с начала работ изъято 1 тыс. 466 взрывоопасных предметов, в частности 27 марта - 374", - говорится в сообщении.

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Для обогрева пострадавших местных жителей и организации горячего питания ГСЧС развернула в Балаклее пункт обогрева, в который уже обратились 150 человек.

27 марта 2017 года сообщалось, что Балаклея подключена к системе теплообеспечения, все шесть котельных города работают в обычном режиме. Началось подключение абонентов к системе газоснабжения.



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