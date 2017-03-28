СБУ разоблачила банду рэкетиров в Киевской области

Перед задержанием правоохранители провели восемнадцать обысков по местам жительства и возможного пребывания подозреваемых в Киеве и области

Правоохранители заявили о том, что прекратили деятельность банды рэкетиров, которые систематически требовали деньги с предпринимателей в Яготинском районе Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Члены группировки - десять жителей Киевской области, в том числе бывшие осужденные - обложили местных предпринимателей ежемесячной данью в размере от 5 до 10 тысяч гривен. В случае отказа платить - угрожали физической расправой или уничтожением имущества", - говорится в сообщении.

Правоохранители заявили, что провели восемнадцать обысков по местам жительства и возможного пребывания подозреваемых в Киеве, Яготине и Василькове, и изъяли тридцать банковских карточек, на которые потерпевшие переводили деньги, а также кастеты, ножи, боеприпасы, психотропные вещества.

По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) УК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении десяти задержанным членам банды.

Неотложные следственные действия продолжаются.

15 марта 2017 года правоохранители заявили, что задержали в Хмельницкой области представителей банды рэкетиров, которые на протяжении длительного времени угрозами требовали у людей деньги по надуманным долговым обязательствам.

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