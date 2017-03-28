В Харькове медик вымогал 100 тыс грн за операцию - СБУ

В СБУ отметили, что задержали врача в его рабочем кабинете после получения всей суммы взятки

СБУ задержала заведующего кафедрой одного из научно-медицинских учреждений Харькова по подозрению в систематическом вымогательстве взяток за предоставление медпомощи. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Медик систематически требовал деньги с людей, нуждающихся в медицинской помощи. В частности, за проведение хирургической операции и предоставление послеоперационной медицинской помощи завкафедрой требовал от пациента сто тысяч гривень", - сказано в сообщении.

В СБУ отметили, что задержали врача в его рабочем кабинете после получения всей суммы взятки.





Фото: ssu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК.

Сегодня прокуратура Киевской области совместно с Управлением внутренней безопасности Государственной фискальной службы в Киевской области задержала сотрудника Киевской таможни ГФС, который требовал от гражданина 1100 евро.

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