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В Харькове медик вымогал 100 тыс грн за операцию - СБУ

28.03.2017 14:31
В СБУ отметили, что задержали врача в его рабочем кабинете после получения всей суммы взятки
В Харькове медик вымогал 100 тыс грн за операцию - СБУ
Фото: ssu.gov.ua

СБУ задержала заведующего кафедрой одного из научно-медицинских учреждений Харькова по подозрению в систематическом вымогательстве взяток за предоставление медпомощи. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Медик систематически требовал деньги с людей, нуждающихся в медицинской помощи. В частности, за проведение хирургической операции и предоставление послеоперационной медицинской помощи завкафедрой требовал от пациента сто тысяч гривень", - сказано в сообщении.

В СБУ отметили, что задержали врача в его рабочем кабинете после получения всей суммы взятки.


Фото: ssu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК. 

Сегодня прокуратура Киевской области совместно с Управлением внутренней безопасности Государственной фискальной службы в Киевской области задержала сотрудника Киевской таможни ГФС, который требовал от гражданина 1100 евро.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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