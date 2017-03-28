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Начальник управления Одесской ОГА попался на взятке: фото

28.03.2017 16:13
Чиновник задержан за взятку, которую он получил в машине прямо перед входом в админздание. Сумма неправомерной выгоды - 75 тыс. грн
Начальник управления Одесской ОГА попался на взятке: фото
Фото: dumskaya.net

В Одессе у здания облгосадминистрации на проспекте Шевченко сотрудники военной прокуратуры задержали начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работе. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook, назвав также имя задержанного.

Чиновник задержан за взятку, которую он якобы получил в машине прямо перед входом в админздание. Сумма неправомерной выгоды - 75 тыс. грн.


По данным Думской, в прошлом году правоохранители подозревали чиновника в соучастии по делу и.о. директора департамента развития инфраструктуры и ЖКХ ОГА, которая попалась на взятке в 1,5 миллиона гривен. Тогда его уволили, однако чиновник восстановился через суд.


Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Ранее сообщалось, что заместителю главы Шевченковской РГА столицы Виктору Андрееву вручено подозрение в создании преступной организации.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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