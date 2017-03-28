Начальник управления Одесской ОГА попался на взятке - СБУ

Чиновник задержан за взятку, которую он получил в машине прямо перед входом в админздание. Сумма неправомерной выгоды - 75 тыс. грн

В Одессе у здания облгосадминистрации на проспекте Шевченко сотрудники СБУ задержали начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работе Сергея Помазана. Об этом сообщает Думская.

Чиновник задержан за взятку, которую он получил в машине прямо перед входом в админздание. Сумма неправомерной выгоды - 75 тыс. грн.

В прошлом году правоохранители подозревали Сергея Помазана в соучастии по делу и.о. директора департамента развития инфраструктуры и ЖКХ ОГА Татьяны Марченко, попавшейся на взятке в 1,5 миллиона гривен. Тогда его уволили, однако чиновник восстановился через суд.

Ранее сообщалось, что заместителю главы Шевченковской РГА столицы Виктору Андрееву вручено подозрение в создании преступной организации.

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