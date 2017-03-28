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На взятке 800 тыс задержан чиновник Печерской РГА - прокуратура

28.03.2017 16:25
Чиновник требовал деньги за содействие в получении на льготных условиях двухкомнатной квартиры в одном из жилых комплексов Киева
На взятке 800 тыс задержан чиновник Печерской РГА - прокуратура
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Во вторник, 28 марта, сотрудники прокуратуры Киева совместно с полицией задержали сотрудника Печерской райгосадминистрации по подозрению в получении более 800 тыс грн взятки. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Чиновник требовал деньги за содействие в получении на льготных условиях двухкомнатной квартиры в одном из жилых комплексов Киева



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