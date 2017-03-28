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Земля в Балаклее подлежит экологической рекультивации - Семерак

28.03.2017 17:32
Будущая экологическая рекультивация территории у арсенала - забота владельцев земельных участков и органов местного самоуправления, считает министр
Земля в Балаклее подлежит экологической рекультивации - Семерак
Разминирование территории в Балаклее (скриншот из видео)

Территория арсенала Вооруженных Сил Украины в Балаклее, где на артиллерийских складах произошел масштабный пожар, а также прилегающие участки нуждаются в экологической рекультивации. Уверенность в этом в эфире телеканала ZIK выразил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

"Этим должны заниматься владельцы земельных участков и органы местного самоуправления", - отметил он.  

По словам чиновника, ситуация с рекультивацией будет находиться на контроле у Минприроды.

Семерак также сообщил, что из-за угрозы жизни представители областной Госэкоинспекции в первые дни пожаров не смогли попасть на территорию складов - их не пустили военные, которые не гарантировали безопасности. Экоинспекторы взяли пробы земли и воды на прилегающей к арсеналу территории города и окрестностей.

"Еще нет результатов химического анализа. Но военные уверяют, что там не было химического оружия, химических снарядов", - пояснил Семерак.

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Ночью 23 марта 2017 года на складах воинской части А1352 в Балаклее Харьковской области начался пожар, сопровождающийся взрывами и разлетом боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 20 тысяч местных жителей, в самом городе усилили охрану порядка для предотвращения мародерства.

СБУ квалифицировала инцидент как диверсию, над опасной зоной были запрещены полеты и ограничено движение на дорогах.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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