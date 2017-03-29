Пункты пропуска в АТО изменили режим работы - штаб

Время работы пунктом пропуска продлено на час в связи с увеличением потока пассажиров и транспорта через линию разграничения

В связи с увеличением пассажирского и транспортного потока через линию разграничения в районе проведения АТО контрольные пункты вьезда-выезда временно переходят на другой режим работы. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

С 29 марта до 4 апреля пропуск будет осуществляться с 7:00 до 19:30 и время работы пропускных пунктов таким образом увеличилось на час.

Ранее сегодня сообщалось, что саперы в Балаклее начали уничтожение боеприпасов, собранных во время ликвидации последствий ЧП на 65 арсенале.

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