Пункты пропуска в АТО изменили режим работы - штаб
29.03.2017 04:17
Время работы пунктом пропуска продлено на час в связи с увеличением потока пассажиров и транспорта через линию разграничения
Фото: скриншот видео
В связи с увеличением пассажирского и транспортного потока через линию разграничения в районе проведения АТО контрольные пункты вьезда-выезда временно переходят на другой режим работы. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.
С 29 марта до 4 апреля пропуск будет осуществляться с 7:00 до 19:30 и время работы пропускных пунктов таким образом увеличилось на час.
Ранее сегодня сообщалось, что саперы в Балаклее начали уничтожение боеприпасов, собранных во время ликвидации последствий ЧП на 65 арсенале.
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