Бюро нацбезопасности Польши не сомневается: в Луцке - провокация

Ситуация вызывает беспокойство, поскольку консульство размещено вблизи границы с Польшей, отметили в Бюро национальной безопасности

Обстрел консульства Польши в Луцке, без сомнения, является провокацией. Об этом заявил сегодня глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павел Солох, передает Укринформ.

"Без сомнения, это - провокация. Вопрос следующий: кто и с какой целью? Мы знаем контекст, существует агрессия России против Украины", - заявил Солох.

Он добавил, что эта ситуация вызывает “значительное беспокойство”, поскольку консульство размещено вблизи границы с Польшей.

Солох отметил, что конкретнее о том, кто за этим может стоять, можно будет сказать после получения более детальной информации.

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“Этот вопрос оставим открытым, пока не получим больше данных. Зато мы знаем контекст, в котором этот инцидент имел место. Это вопрос российско-украинского конфликта. В этом контексте очень важными являются польско-украинские отношения”, - заявил Солох.

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После полуночи 29 марта 2017 года на четвертом этаже здания генконсульства Польша в Луцке произошел взрыв. Как считает следствие, его причиной стал выстрел с улицы из гранатомета РПГ-26. Жертв нет.

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