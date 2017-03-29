В Тернополе заочно осудили на 10 лет ключевого финансиста ЛНР

В СБУ отметили, что суд приговорил луганчанина к 10 годам тюрьмы, он объявлен в розыск

По материалам СБУ Тернопольский суд признал организатора крупнейшего финучреждения террористической организации ЛНР виновным в финансировании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники спецслужбы установили, что в августе 2015 года 40-летний мужчина из Луганска Виталий Замуруев основал коммерческую фирму Росфингрупп. Структура с согласия так называемого государственного комитета налогов и сборов ЛНР начала администрировать валютно-обменные операции и денежные переводы, а также обеспечивать интеграцию временно оккупированных территорий в рублевую валютную зону", - отметили в пресс-службе.

В СБУ отметили, что Росфингрупп также выплачивал боевикам наличные средства со своих банковских счетов.

По информации спецслужбы, возглавляемая компания только за последние полгода выплатила террористам более 7 млн грн в качестве платы за разрешение на осуществление финансовых операций.

Приговором суда он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса, и заочно приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Его объявили в розыск. Решением СНБО заблокировано проведение финансовых операций подсудимого на территории Украины.

29 марта 2017 года сообщалось, что Бахмутский городской суд вынес обвинительный приговор жительнице пгт Мироновский Бахмутского района Донецкой области за содействие в деятельности террористической организации ДНР.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.