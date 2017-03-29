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Минобороны: в Балаклее зафиксированы две детонации боеприпасов

29.03.2017 13:17
Работы по утилизации боеприпасов проходят со строгим соблюдением мер безопасности, отметили в Минобороны
Минобороны: в Балаклее зафиксированы две детонации боеприпасов
Фото: mil.gov.ua

Сегодня после полуночи было зафиксировано две детонации боеприпасов в Балаклее. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Задачи, которые были определены личному составу выполнены в полном объеме, сил и средств хватает, работы продолжаются в соответствии с планом", - сказал заместитель министра обороны Игорь Павловский.

Он также отметил, что уничтожение боеприпасов, собранных в ходе зачистки территории воинской части и города проходят в плановом режиме, в специально отведенном месте, находящемся на расстоянии более 10 километров от Балаклеи.

Павловский подчеркнул, работы по утилизации боеприпасов осуществляются со строгим соблюдением мер безопасности.

29 марта сообщалось, что ВСУ приступили к уничтожению боеприпасов, собранных на территории военной части.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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