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В Ивано-Франковской области горит полгектара мебельных складов

29.03.2017 16:52
По состоянию на 14:10 пожар на мебельной фабрике локализован, ликвидация очагов возгорания продолжается
В Ивано-Франковской области горит полгектара мебельных складов
Фото: dsns.gov.ua

В Ивано-Франковской области горят склады мебельной фабрики на площади 5000 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Там отметили, что пожар возник около 12:00 в складском помещении предприятия по изготовлению мебели в Калуше.

По состоянию на 14:10 пожар на фабрике локализован. Ликвидация возгорания продолжается.


На месте происшествия работает 45 человек личного состава и 11 единиц техники УДСНС в области.

Погибших и травмированных нет. Причина пожара устанавливается.


Фото: dsns.gov.ua

Ночью 23 марта на складах воинской части в Балаклее Харьковской области начался пожар, сопровождающийся взрывами и разлетом боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 20 тысяч местных жителей.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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