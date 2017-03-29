Чиновников Львова подозревают в нанесении убытков на 40 млн грн

Прокуратура расследует якобы ненадлежащее выполнение должностными лицами горсовета служебных обязанностей, нанесшее Львову ущерб на 40 млн грн

Прокуратурой Львовской области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 УК Украины по факту ненадлежащего выполнения должностными лицами Львовского городского совета и управления коммунальной собственности горсовета служебных обязанностей, в результате чего общине Львова якобы нанесен ущерб на сумму 40 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.



По данным следствия, в 2007 году Львовский горсовет при отсутствии на то полномочий принял решение, на основании которого заключил договоры купли-продажи права аренды земельных участков и объекта коммунальной собственности по улице И. Федорова, 23, 28 во Львове с ООО Украинские инвестиционные системы, по которым обществом было выплачено 19 млн грн. Однако в дальнейшем такие решения горсовета были отменены судом.



Как следствие, Украинские инвестиционные системы обратились в хозяйственный суд Киева с иском к властям Львова и Львовской области о признании недействительными указанных договоров и взыскании сумм с учетом инфляции и процентов за пользование чужими денежными средствами.



"Решением суда, вступившим в законную силу, постановлено взыскать с Львовского горсовета 59,8 млн грн, а также солидарно взыскать с Львовского горсовета и управления коммунальной собственности департамента экономической политики Львовского горсовета в пользу указанного общества еще 12 млн грн. На стадии исполнения судебного решения 27 октября 2016 года между Львовским горсоветом и ООО Украинские инвестиционные системы заключено мировое соглашение и выплачено обществу 59,7 млн грн", - говорится в сообщении.

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Таким образом, отмечают в прокуратуре, должностные лица горсовета Львова, заключив упомянутые договоры с нарушением действующего законодательства, привели к тому, что общине города нанесены убытки на сумму свыше 40 млн грн.



"Более того, мировым соглашением предусмотрено, что Львовский горсовет еще обязуется выкупить у указанного общества объект незавершенного строительства по улице Федорова, 23, 28 за 36 млн грн", - говорится в сообщении.



17 марта 2017 года сообщалось, что полиция подозревает чиновников Тернопольского горсовета в противоправном завладении землями территориальной общины.



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