Чиновников Львова подозревают в нанесении убытков на 40 млн грн
Прокуратурой Львовской области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 УК Украины по факту ненадлежащего выполнения должностными лицами Львовского городского совета и управления коммунальной собственности горсовета служебных обязанностей, в результате чего общине Львова якобы нанесен ущерб на сумму 40 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
По данным следствия, в 2007 году Львовский горсовет при отсутствии на то полномочий принял решение, на основании которого заключил договоры купли-продажи права аренды земельных участков и объекта коммунальной собственности по улице И. Федорова, 23, 28 во Львове с ООО Украинские инвестиционные системы, по которым обществом было выплачено 19 млн грн. Однако в дальнейшем такие решения горсовета были отменены судом.
Как следствие, Украинские инвестиционные системы обратились в хозяйственный суд Киева с иском к властям Львова и Львовской области о признании недействительными указанных договоров и взыскании сумм с учетом инфляции и процентов за пользование чужими денежными средствами.
"Решением суда, вступившим в законную силу, постановлено взыскать с Львовского горсовета 59,8 млн грн, а также солидарно взыскать с Львовского горсовета и управления коммунальной собственности департамента экономической политики Львовского горсовета в пользу указанного общества еще 12 млн грн. На стадии исполнения судебного решения 27 октября 2016 года между Львовским горсоветом и ООО Украинские инвестиционные системы заключено мировое соглашение и выплачено обществу 59,7 млн грн", - говорится в сообщении.
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Таким образом, отмечают в прокуратуре, должностные лица горсовета Львова, заключив упомянутые договоры с нарушением действующего законодательства, привели к тому, что общине города нанесены убытки на сумму свыше 40 млн грн.
"Более того, мировым соглашением предусмотрено, что Львовский горсовет еще обязуется выкупить у указанного общества объект незавершенного строительства по улице Федорова, 23, 28 за 36 млн грн", - говорится в сообщении.
17 марта 2017 года сообщалось, что полиция подозревает чиновников Тернопольского горсовета в противоправном завладении землями территориальной общины.
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