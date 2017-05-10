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В полиции рассказали о происшествиях 9 мая по всей Украине

10.05.2017 04:50
В полиции отчитались, что в большинстве городов, где были массовые мероприятия, было спокойно, а все конфликты достаточно быстро решали
В полиции рассказали о происшествиях 9 мая по всей Украине
Фото: Патрульна поліція України/Facebook

Без конфликтов мероприятия к 9 мая прошли в Херсоне, Чернигове, Сумах и Житомире. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины по итогам работы во время массовых мероприятий. 

Спокойно было, в частности, в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Краматорске и Славянске. 

В Киеве было относительно спокойно. Полиция задержала 25 человек, которых доставили в отделение для составления админпротокола. 

В Хмельницком мужчина запрещенной символикой спровоцировал конфликт. Его задержали для выяснения причин конфликта. 

В Запорожье и Днепре были столкновения. В полиции заверяют, что их достаточно быстро локализовали и прекратили. 

В Николаеве трех человек доставили в отделение - у них при поверхностном осмотре нашли вещество, похожее на наркотическое.

В Одессе на Аллее Славы также был конфликт, задержали десять человек.

В Днепре 9 мая задержали 15 человек. Народный депутат Андрей Денисенко обратился к главе МВД с тем, что полиция якобы "работала на придушение и избиение проукраински настроенных граждан". Назначено служебное расследование действиям полицейских.

Смотрите также: В Киеве 9 мая не обошлось без провокаций: фото

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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