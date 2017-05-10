В полиции рассказали о происшествиях 9 мая по всей Украине

В полиции отчитались, что в большинстве городов, где были массовые мероприятия, было спокойно, а все конфликты достаточно быстро решали

Без конфликтов мероприятия к 9 мая прошли в Херсоне, Чернигове, Сумах и Житомире. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины по итогам работы во время массовых мероприятий.



Спокойно было, в частности, в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Краматорске и Славянске.



В Киеве было относительно спокойно. Полиция задержала 25 человек, которых доставили в отделение для составления админпротокола.



В Хмельницком мужчина запрещенной символикой спровоцировал конфликт. Его задержали для выяснения причин конфликта.



В Запорожье и Днепре были столкновения. В полиции заверяют, что их достаточно быстро локализовали и прекратили.



В Николаеве трех человек доставили в отделение - у них при поверхностном осмотре нашли вещество, похожее на наркотическое.



В Одессе на Аллее Славы также был конфликт, задержали десять человек.

В Днепре 9 мая задержали 15 человек. Народный депутат Андрей Денисенко обратился к главе МВД с тем, что полиция якобы "работала на придушение и избиение проукраински настроенных граждан". Назначено служебное расследование действиям полицейских.

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