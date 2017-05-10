В полиции рассказали о происшествиях 9 мая по всей Украине
Без конфликтов мероприятия к 9 мая прошли в Херсоне, Чернигове, Сумах и Житомире. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины по итогам работы во время массовых мероприятий.
Спокойно было, в частности, в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Краматорске и Славянске.
В Киеве было относительно спокойно. Полиция задержала 25 человек, которых доставили в отделение для составления админпротокола.
В Хмельницком мужчина запрещенной символикой спровоцировал конфликт. Его задержали для выяснения причин конфликта.
В Запорожье и Днепре были столкновения. В полиции заверяют, что их достаточно быстро локализовали и прекратили.
В Николаеве трех человек доставили в отделение - у них при поверхностном осмотре нашли вещество, похожее на наркотическое.
В Одессе на Аллее Славы также был конфликт, задержали десять человек.
В Днепре 9 мая задержали 15 человек. Народный депутат Андрей Денисенко обратился к главе МВД с тем, что полиция якобы "работала на придушение и избиение проукраински настроенных граждан". Назначено служебное расследование действиям полицейских.
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