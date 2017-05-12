Сутки в АТО: 53 обстрела, двое военных погибли, шестеро - ранены

На приморском направлении за прошедшие сутки пророссийские боевики и оккупанты из РФ применяли оружие наибольшее количество раз

Российско-оккупационные войска не прекращают вооруженные провокации против сил АТО. За прошедшие сутки зафиксировано 53 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. Более половины из них состоялись после 18:00 до полуночи вчерашнего дня. Двое военнослужащих ВСУ погибли, шестеро бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении из стрелкового оружия, гранатометов, минометов калибров 120 и 82 мм гибридная армия обстреливала опорные пункты вблизи Авдеевки и Луганского. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики открывали огонь по опорным пунктам сил АТО в районе Песков, Новолуганского и Новгородского. Под Майорском и Верхнеторецким враг бил из вооружения БМП.

На луганском направлении пророссийские незаконные вооруженные формирования поздно вечером из автоматических станковых гранатометов били по украинским защитникам Новозвановки, а у Валуйского - из стрелкового оружия.

На приморском направлении за прошедшие сутки пророссийские боевики применяли оружие наибольшее количество раз. В частности, на подступах к Мариуполю под огонь подразделений российско-террористических войск неоднократно попадали позиции сил АТО под Широкино, Водяным, Гнутово, Чермалыком и Павлополем. Там боевики в основном использовали стрелковое оружие, гранатометы различных систем, иногда вооружения БМП. Из такого же вооружение и 82-мм минометов противник вел огонь по подразделениям ВСУ в районе Марьинки. Кроме того, у Марьинки и Лебединского украинских воинов обстреливал вражеский снайпер.

10 мая 2017 года зафиксировано 37 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины со стороны российско-оккупационных войск в Донбассе, один боец получил ранение.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.