Флагман ВМС Сагайдачный сломался сразу после ремонта

Военная прокуратура требует взыскать с ремонтного предприятия 668 тыс грн штрафа за неустранение дефектов двигателя в течение согласованного срока

Военная прокуратура требует через суд взыскать 668 тысяч гривень штрафа с предприятия-подрядчика за неустранение поломки двигателя флагмана украинских ВМС фрегата Гетман Сагайдачный, произошедшей сразу после предыдущего ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



"Военной прокуратурой Южного региона выявлен факт выхода из строя дизельного двигателя фрегата Военно-Морских Сил ВСУ Гетман Сагайдачный вскоре после его ремонта, проведенного на выполнение государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.



Как отметили в ГПУ, несмотря на нарушение условий контракта, предприятие-подрядчик не устранило дефекты двигателя по гарантии в течение согласованного срока.



"Учитывая возможные негативные последствия для боеготовности ВМС ВСУ и с целью устранения нарушений закона, военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций в интересах государства на сумму 668 тыс грн. Сейчас судебное разбирательство продолжается", - подчеркнули в ведомстве.

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Построенный в Керчи фрегат Гетман Сагайдачный (проект 11351 Нерей) был спущен на воду в 1992 году, в составе ВМС - с 1993-го.



27 февраля 2017 года командующий Военно-Морскими Силами Игорь Воронченко заявил, что Украина рассматривает возможность приобретения военных кораблей, которые выводятся из активного состава флота некоторых стран Запада.



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