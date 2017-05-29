Из Одессы выдворили "вора в законе" по кличке Пучура: фото
В Одессе правоохранители задержали "вора в законе" по уголовной кличке Пучура. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.
По его словам, 28 мая в городе задержан "вор в законе" Пучура, находившийся в городе нелегально, сказано на сайте Нацполиции.
"Он прибыл сюда с намерением контролировать и наладить преступную деятельность этнических групп "барсеточников". Сейчас решен вопрос о его принудительном выдворении с последующим запретом въезда в Украину", - сообщил Головин.
Он отмечает, что криминальный мир не оставляет намерений внедриться в Одессу.
"Но представители преступного мира, пытающиеся здесь осесть, становятся все моложе. Этот, например, был "коронован" в 25 лет. Как бы там ни было, Одесса никогда не станет домом международным представителям преступного мира", - заявил Головин.
Как сообщил представитель главка Нацполиции, речь идет о Леване Мирцхулаве (Пучура), который родился 10 сентября 1987 года в Сухуми и был "коронован" в 2013 году в Турции.
10 мая в Киеве оперативники полиции задержали и выдворили за пределы Украины "вора в законе" по прозвищу Коста.
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