Прокуратура: пранкстером Седюком займется Днепровский райсуд

Действия Виталия Седюка квалифицированы по ч. 1 ст. 296 УК (Хулиганство)

Киевская местная прокуратура №4 направила в Днепровский райсуд столицы обвинительный акт против пранкстера Виталия Седюка, который устроил скандальную выходку во время выступления украинской певицы Джамалы на песенном конкурсе Евровидение-2017. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец у себя в Facebook.

Действия Седюка квалифицированы по ч. 1 ст. 296 УК (Хулиганство).

"Сейчас - слово за судом", - отметила Максимец.

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13 мая сообщалось, что во время выступления Джамалы на сцену выскочил мужчина из зрительного зала, завернутый во флаг Австралии, и прошелся по сцене со спущенными штанами. Его сразу же вывела охрана, но его выходку показали в прямом эфире финала Евровидения-2017. Позже выяснилось, что скандалистом оказался известный украинский пранкстер Виталий Седюк.

14 мая его отправили в СИЗО.

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