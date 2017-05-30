В Черновицкой области на взятке задержан подполковник полиции

Денежные средства в размере $3 тыс предназначались за влияние на судей одного из райсудов, а также за возврат ранее изъятого имущества

Следователь одного из отделов полиции в Черновицкой области задержан по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Факт вымогательства задокументирован полицией совместно с прокуратурой и СБУ.

"Денежные средства в размере $3 тыс предназначались за влияние на судей одного из райсудов за назначение группе обвиняемых наказания, не связанного с лишением свободы, а также - на руководство райотдела по возврату ранее изъятого имущества до вступления приговора в законную силу", - сказано в сообщении.

В ГПУ отметили, что подполковник полиции задержан при получении части взятки в сумме $600. Денежные средства обнаружены и изъяты в полном объеме при проведении осмотра места происшествия.

Решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством) УК.

Сегодня СБУ сообщила, что сотрудники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры вчера, 29 мая, задержали на взятке начальника одного из управлений областной полиции и руководителя одного из районных отделений.

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