В результате урагана в Московской области погиб украинец

По информации СМИ, погибший был занят в работах по ремонту церкви

Во время урагана в Московской области 29 мая погиб гражданин Украины. Об этом Украинской правде сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Он уточнил, что украинец погиб в городе Красногорск.

По информации российских СМИ, погибший был занят в работах по ремонту церкви.

Как сообщалось ранее, по последним данным, в результате урагана, который прошел 29 мая в Москве и Подмосковье, погибли 16 человек.

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