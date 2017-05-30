В результате урагана в Московской области погиб украинец
30.05.2017 17:43
По информации СМИ, погибший был занят в работах по ремонту церкви
Фото: twitter.com/OrelaA
Во время урагана в Московской области 29 мая погиб гражданин Украины. Об этом Украинской правде сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
Он уточнил, что украинец погиб в городе Красногорск.
По информации российских СМИ, погибший был занят в работах по ремонту церкви.
Как сообщалось ранее, по последним данным, в результате урагана, который прошел 29 мая в Москве и Подмосковье, погибли 16 человек.
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