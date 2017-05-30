Обвинение против 8 участников газовой схемы Онищенко уже в суде

Всего следствием установлена причастность к участию в "газовой схеме" 27 человек

Сегодня, 30 мая, в Соломенский райсуд Киева направлен обвинительный акт против 8 лиц, задействованных в так называемой "газовой схеме Онищенко" Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Согласно сообщению, обвиняемым инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч. 2 ст.205, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366, ч.1 ст.388 УК.

В НАБУ отметили, что всего следствием установлена причастность к участию в "газовой схеме" 27 человек. Во время досудебного расследования 9 из них признали свою вину и заключили соглашения о признании вины. Еще 10 подозреваемых в уголовном производстве, в том числе и организатор коррупционной схемы - народный депутат Александр Онищенко, находятся в розыске, сообщили в бюро.

"По информации, полученной от ПАО Укргаздобыча, менее чем за год с момента расторжения договоров о совместной деятельности с компаниями ООО Фирма ХАС, ООО Карпатнадраинвест, ООО Надра Геоцентр, подконтрольными Александру Онищенко, доходы госкомпании составили почти 1,314 млрд грн, что почти вдвое больше годового финансирования деятельности НАБУ. Тогда как почти трехлетнее сотрудничество этих структур с ПАО Укргаздобыча обеспечило государственной компании только 25,158 млн грн прибыли", - сказано в сообщении.

3 мая 2017 года сообщалось, что Интерпол отказался объявлять в розыск Онищенко.

Беглого нардепа подозревают в причастности к организации так называемой газовой схемы, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере более 3 млрд грн.

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